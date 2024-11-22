الليفر يتحرك.. تطور جديد حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الفجر الرياضي
محمد صلاح
محمد صلاح

تتصاعد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يقترب موعد انتهاء عقده الحالي.

تطور جديد حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ورغم الرغبة المتبادلة للاستمرار في العلاقة بين اللاعب والنادي، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سير المفاوضات.

أكدت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول تعمل جاهدة لتجديد عقد صلاح، وذلك تقديرًا لمساهماته الكبيرة في تحقيق النادي للعديد من الألقاب خلال السنوات الماضية. إلا أن الخلافات حول بعض بنود العقد، مثل مدته والقيمة المالية، قد تعرقل عملية التجديد.

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من جانبه، يحرص صلاح على الحصول على عقد طويل الأمد يعكس مكانته كأحد أفضل اللاعبين في العالم.

 كما يسعى اللاعب المصري إلى الحصول على راتب سنوي ضخم يتناسب مع مستواه الكروي والإنجازات التي حققها مع الريدز.

تثير هذه التطورات قلق جماهير ليفربول التي تخشى فقدان نجمها الأول. فصلاح يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق، ورحيله سيكون ضربة قوية للفريق.

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