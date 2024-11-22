بسبب التسريبات.. وزير خارجية هولندا يلغي زيارته إلى إسرائيل

كشفت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، عن إلغاء زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الهولندي إلى إسرائيل، مؤكدة أن السبب وراء القرار هو تسريب معلومات سرية عن الزيارة.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان بإنه "في ظل الظروف الحالية تقرر عدم الذهاب إلى إسرائيل الآن"، مضيفة أن القرار تم اتخاذه بالتشاور مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من أمس الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، من بين آخرين، وقالت هولندا إنها ستلتزم بتنفيذ القرار إذا حضرا إلى البلاد.