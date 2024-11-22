تحديات صعبة تنتظر جوارديولا بعد تجديد عقده

الفجر الرياضي
جوارديولا
جوارديولا

بعدما مدد تعاقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين، فإن الفرصة باتت مواتية أمام المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، لإطالة هيمنة الفريق السماوي غير المسبوقة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحديات صعبة تنتظر جوارديولا بعد تجديد عقده

ستكون أولى أولويات غوارديولا بعد تمديد عقده هي إيقاف أسوأ سلسلة هزائم في مسيرته التدريبية المرصعة بالإنجازات والألقاب.

وخسر مانشستر سيتي مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، مما تسبب في تراجع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة للمركز الثاني في ترتيب المسابقة حاليًا برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول.

وودع السيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ16، وتعرض لخسارة مذلة 1-4 ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة.

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وبسط مانشستر سيتي نفوذه على كرة القدم الإنجليزية منذ تولي غوارديولا تدريب الفريق، وتوج بستة ألقاب خلال آخر 7 مواسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح أول فريق يحصد أربعة ألقاب متتالية في المسابقة العريقة، في ظل قدرته على تحقيق سلسلة انتصارات رائعة قتلت في النهاية تحدي المنافسين.

ولا يزال من غير الواضح التكهن بقدرة فريق غوارديولا الحالي على العودة مرة أخرى لصراع المنافسة على لقب الدوري المحلي هذا الموسم، خاصة مع تقدم عناصر الفريق الأساسية في السن، أو فقدان البعض الآخر للإصابة.

ويبدو أن أي شيء آخر بخلاف فوز الفريق على ضيفه توتنهام هوتسبير، غدًا السبت، من شأنه أن يثير المزيد من التساؤلات حول قدرة السيتي على الدخول في المنافسة على البطولة خلال الموسم الحالي.

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