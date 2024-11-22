أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد "فهد البطل"

الفجر الفني
أحمد العوضي وميرنا
أحمد العوضي وميرنا نور الدين

روج الفنان أحمد العوضي، لأحدث أعماله الدرامية والتي تحمل اسم "فهد البطل"، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

 

ونشر "العوضي" صورة تجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين، وعلق عليها قائلًا: "فهد وكناريا احلى بت في الحتة، مسلسل يليق بكل اخواتي".

 

منشور أحمد العوضي

 

آخر أعمال أحمد العوضي

 

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

 

 

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"
 
 

 

وشارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضي آخر أعمال أحمد العوضي آخر أعمال الفنان أحمد العوضي أعمال أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي الفنانة ميرنا نور الدين فهد البطل

مواد متعلقة

أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس مسلسل "فهد البطل" بمشاركة ميرنا نور الدين

الأكثر قراءة

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

تشيلسي يصدم ريال مدريد بسعر فرنانديز

يسير بسرعة عالية.. تفاصيل دهس عامل دليفري على يد نجل الشيف الشربيني في الشيخ زايد

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

البنتاجون: لا نسعى لتوسيع الصراع مع روسيا

أسرة “الفجر” والدكتور مصطفى ثابت يهنئون الزميل أيمن مصطفى بخطوبته

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024