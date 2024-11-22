أحمد العوضي يروج لمسلسله الجديد "فهد البطل"

روج الفنان أحمد العوضي، لأحدث أعماله الدرامية والتي تحمل اسم "فهد البطل"، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "العوضي" صورة تجمعه بالفنانة ميرنا نور الدين، وعلق عليها قائلًا: "فهد وكناريا احلى بت في الحتة، مسلسل يليق بكل اخواتي".

منشور أحمد العوضي

آخر أعمال أحمد العوضي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي الفنية، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"





وشارك في مسلسل حق عرب نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان أحمد العوضي وهم: رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي خليل، دينا فؤاد، دينا المصري، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، إخراج إسماعيل فاروق.