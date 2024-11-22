ضبط عنصر إجرامي غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

حوادث
بوابة الفجر

حرصت أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع وإختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).

 وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (20 مليون جنيه تقريبًا).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال مكافحة جرائم الأموال العامة

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