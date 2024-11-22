قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 16 طن من الدقيق الأبيض والبلدي

حوادث
بوابة الفجر

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

أسفر عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط حوالى 16 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

جاءت الحملة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

قطاع الأمن العام وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين مديريات الأمن المخابز السياحية الحرة

مواد متعلقة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ

ضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بـ 4 محافظات

ضبط 8 شركات دون ترخيص تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبط 37 ألفًا و298 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين بالدقهلية

لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم

ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

تشيلسي يصدم ريال مدريد بسعر فرنانديز

يسير بسرعة عالية.. تفاصيل دهس عامل دليفري على يد نجل الشيف الشربيني في الشيخ زايد

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

البنتاجون: لا نسعى لتوسيع الصراع مع روسيا

أسرة “الفجر” والدكتور مصطفى ثابت يهنئون الزميل أيمن مصطفى بخطوبته

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024