كاتب صحفي: توافر المعلومات الصحيحة يقتل الشائعات في مهدها

توك شو
بوابة الفجر

قال عاطف عبد الغني، الكاتب الصحفي رئيس تحرير دار المعارف السابق، إن توافر المعلومات الصحيحة يقتل الشائعات في مهدها، مطالبا بضرورة تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية ورفع الوعي لدي المواطن.

وأضاف عاطف عبد الغني،  خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ثورة 23  يوليو التي تستنكرها الجماعة الإرهابية وتهاجمها، أذابت الفروق الطبقية بين فئات المجتمع، وحققت العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ورأينا ابن الفلاح يتخرج من كلية الطب.

وكشف رئيس تحرير دار المعارف السابق،  الفرق بين الشائعة البسيطة والمركبة، لافتا إلى أن الشائعة البسيطة عبارة عن نشر معلومات مغلوطة يمكن تكذبها وتفنيدها من قبل الحكومة، بخلاف الشائعات المركبة التي تبث من خلال كتائب إلكترونية مثل جماعة الإخوان الإرهابية وبث السموم عن الجيش المصري.

توافر المعلومات الصحيحة عاطف عبد الغني دار المعارف السابق الفجر
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