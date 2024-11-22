قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة مختار مختار، بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، غلق ملف رحيل النجوم خلال الميركاتو الشتوي في يناير القادم.

قرار جديد من كولر داخل الأهلي قبل مونديال الأندية

وقال الإعلامي وليد الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اللجنة رفضت مناقشة أي عروض بخصوص بعض نجوم الفريق الأول أمثال إمام عاشور وحسين الشحات ووسام أبوعلي وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا بعد الاتصالات المكثفة من بعض شركات التسويق لرحيل اللاعبين في يناير القادم سواء في الدوريات العربية السعودية وقطر أو في ألمانيا وبلجيكا.

وأضاف أن كولر تمسك باستمرار اللاعبين لاعبيه حتى نهاية كأس العالم للأندية التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية يونيو ويوليو المقبلين وصعوبة التفريط في أي لاعب من العناصر الإساسية.

وأشار إن لجنة التخطيط طالبت محمد رمضان المدير الرياضي برفض مناقشة أي عروض أوالرد علي استفسار أي وكيل أعمال والتأكيد علي أن الجهاز الفني متمسك بكل نجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح أن كولر يرغب في المنافسة علي كل الألقاب القارية المقبلة من خلال الحفاظ علي القوام الرئيسي للفريق وغلق باب الإغراءات للضغط علي النادي للسماح لهم بالرحيل في يناير القادم.

