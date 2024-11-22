في مثل هذا اليوم وقبل عامين.. السعودية تفاجئ الأرجنتين والعالم

الفجر الرياضي
السعودية
السعودية

أذهل المنتخب السعودي العالم بتحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم بفوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، وذلك في مثل هذا اليوم، الجمعة، 22 نوفمبر 2022، خلال المونديال الذي استضافته قطر.

في مثل هذا اليوم وقبل عامين.. السعودية تفاجئ الأرجنتين والعالم

وتقدم منتخب الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي من ركلة جزاء، وأدرك "الأخضر" التعادل في الدقيقة 48 عن طريق صالح الشهري، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز بعد 5 دقائق، لتصبح هذه الخسارة الأولى للأرجنتين بعد سلسلة استمرت لـ36 مباراة دون هزيمة.

واعتمد لاعبي المنتخب السعودي وقتها على تكتيك مصيدة التسلل لمواجهة الهجوم الأرجنتيني القوي، ونجحوا في إبطال العديد من الهجمات، حيث تم إلغاء 3 أهداف للأرجنتين.

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وكان للدعم الجماهيري الهائل في إستاد لوسيل في قطر دور بارز بتحقيق هذا الانتصار، إذ حضرت الجماهير السعودية بأعداد كبيرة وسجلت رقمًا قياسيًا في الحضور.

والجدير بالذكر أن فريق ميسي توج بلقبه العالمي الثالث في هذه البطولة، بعد الفوز على نظيره الفرنسي 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

 

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