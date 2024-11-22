اجازة البنوك.. سعر الريال السعودي في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 نوفمبر

ثبتت العملة السعودية للملكة العربية وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024 وحققت استقرارًا ملحوظًا، حيث يفسر كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 13.02 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 12.99 جنيه

سعر البيع: 13.04 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سعر الشراء: 12.99 جنيه

سعر البيع: 13.04 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.04 جنيه



سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 12.90 جنيه

سعر البيع: 13.08 جنيه



سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء: 12.98 جنيه

سعر البيع: 13.04 جنيه



وهذه التسجيلات تستقر في سعر الريال السعودي جنيه المصري، مما يعكس حالة السوق الحالية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 159.43 جنيه

سعر البيع: 159.94 جنيه

أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال

الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال

الفرنك السويسري: 4.3180 ريال

الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال

الروبل الروسي: 0.0383 ريال

الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال

الدولار الكندي: 2.6960 ريال

اليوان الصيني: 0.5250 ريال

الكرون الدنماركي: 0.5427 ريال

الروبية الهندية: 0.0446 ريال

اليورو: 4.0494 ريال

الريال البرازيلي: 0.6549 ريال



سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

اليوم، 15 نوفمبر 2024، سجلت أسعار الصرف التالية:

سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي

سعر الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال سعودي

سعر الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال سعودي

سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي





أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي

سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي

سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي



تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في السوق اليوم، في ظل التذبذبات التي شهدتها الأيام الماضية.

سعر الدولار داخل البنوك اليوم ٢٢ نوفمبر



البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 48.71 جنيه

سعر البيع: 48.81 جنيه



بنك القاهرة:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك الأهلي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك مصر:

سعر الشراء: 48.67 جنيه

سعر البيع: 48.77 جنيه



بنك البركة:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 48.76 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه