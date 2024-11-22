اجازة البنوك.. سعر الريال السعودي في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 نوفمبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

ثبتت العملة السعودية للملكة العربية وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024 وحققت استقرارًا ملحوظًا، حيث يفسر كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 13.02 جنيه
سعر البيع: 13.05 جنيه
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 12.99 جنيه
سعر البيع: 13.04 جنيه
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر:
سعر الشراء: 12.99 جنيه
سعر البيع: 13.04 جنيه
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:
سعر الشراء: 13.01 جنيه
سعر البيع: 13.04 جنيه
 

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سعر الشراء: 12.90 جنيه
سعر البيع: 13.08 جنيه
 

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:
سعر الشراء: 12.98 جنيه
سعر البيع: 13.04 جنيه
 

وهذه التسجيلات تستقر في سعر الريال السعودي جنيه المصري، مما يعكس حالة السوق الحالية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 159.43 جنيه
سعر البيع: 159.94 جنيه 

 

 

أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

 

الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال
الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال
الفرنك السويسري: 4.3180 ريال
الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال
الروبل الروسي: 0.0383 ريال
الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال
الدولار الكندي: 2.6960 ريال
اليوان الصيني: 0.5250 ريال
الكرون الدنماركي: 0.5427 ريال
الروبية الهندية: 0.0446 ريال
اليورو: 4.0494 ريال
الريال البرازيلي: 0.6549 ريال
 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

اليوم، 15 نوفمبر 2024، سجلت أسعار الصرف التالية:

سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي
سعر الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال سعودي
سعر الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال سعودي
سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي


 

أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

 

سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي
سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي
سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي
 

تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في السوق اليوم، في ظل التذبذبات التي شهدتها الأيام الماضية.

 

سعر  الدولار داخل البنوك اليوم ٢٢ نوفمبر


البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 48.71 جنيه
سعر البيع: 48.81 جنيه


بنك القاهرة:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه


البنك الأهلي:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه


بنك مصر:
سعر الشراء: 48.67 جنيه
سعر البيع: 48.77 جنيه


بنك البركة:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه


بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 48.75 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه


بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 48.75 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه


مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 48.76 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه

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