اجازة البنوك.. سعر الريال السعودي في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 نوفمبر
ثبتت العملة السعودية للملكة العربية وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024 وحققت استقرارًا ملحوظًا، حيث يفسر كما يلي:
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 13.02 جنيه
سعر البيع: 13.05 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 12.99 جنيه
سعر البيع: 13.04 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
سعر الشراء: 12.99 جنيه
سعر البيع: 13.04 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:
سعر الشراء: 13.01 جنيه
سعر البيع: 13.04 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سعر الشراء: 12.90 جنيه
سعر البيع: 13.08 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:
سعر الشراء: 12.98 جنيه
سعر البيع: 13.04 جنيه
وهذه التسجيلات تستقر في سعر الريال السعودي جنيه المصري، مما يعكس حالة السوق الحالية
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 159.43 جنيه
سعر البيع: 159.94 جنيه
أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:
الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال
الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال
الفرنك السويسري: 4.3180 ريال
الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال
الروبل الروسي: 0.0383 ريال
الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال
الدولار الكندي: 2.6960 ريال
اليوان الصيني: 0.5250 ريال
الكرون الدنماركي: 0.5427 ريال
الروبية الهندية: 0.0446 ريال
اليورو: 4.0494 ريال
الريال البرازيلي: 0.6549 ريال
سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم
اليوم، 15 نوفمبر 2024، سجلت أسعار الصرف التالية:
سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي
سعر الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال سعودي
سعر الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال سعودي
سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي
أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:
سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي
سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي
سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي
تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في السوق اليوم، في ظل التذبذبات التي شهدتها الأيام الماضية.
سعر الدولار داخل البنوك اليوم ٢٢ نوفمبر
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 48.71 جنيه
سعر البيع: 48.81 جنيه
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه
البنك الأهلي:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 48.67 جنيه
سعر البيع: 48.77 جنيه
بنك البركة:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه
بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 48.75 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 48.75 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 48.76 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه