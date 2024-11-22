ألماظ ومصوغات ذهبية.. تفاصيل اتهام المخرج عمر زهران بسرقة ذهب زوجة خالد يوسف

حوادث
المخرج عمر زهران
المخرج عمر زهران

تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مصوغات من زوجة المخرج خالد يوسف

المسروقات

وافادت التحقيقات، بأن المسروقات عبارة عن (أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوعات ذهبية أخرى

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المخرج عمر زهران، بعد قيام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى زوجة المخرج خالد يوسف بتحرير محضر ضده.

سرقة مصوغات ذهبية

الواقعة تعود إلى عام ونصف، حينما تقدمت شاليمار ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة تفيد فيه بفقدان مصوغاتها الذهبية من شقتها. وبعد فترة من التحقيقات، أدلت بشهادتها مجددًا، مشيرة إلى أن المخرج عمر زهران، الذي كان يتردد بشكل مستمر على شقتها برفقة زوجها، هو المتورط في السرقة.

وأوضحت شاليمار أن زهران قد أعاد إليها بعض القطع المفقودة بزعم العثور عليها، مما دفعها للاشتباه في علاقته بالجريمة. بناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارًا بضبطه وإحضاره.
 

واتهمت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى المخرج عمر زهران، في محضر رسمي بمديرية أمن الجيزة، وعقب فحص البلاغ المقدم منها تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الأجهزة الأمنية بالجيزة تباشر النيابة العامة مصوغاتها الذهبية شاليمار الشربتلى سرقة مصوغات ذهبية

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