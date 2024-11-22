أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 22 نوفمبر

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 22-11-2024 تباينا ملحوظًا ويبحث الكثير من المواطنين، وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال وشركات الاستيراد والتصدير، عن أسعار صرف العملات في البنك المركزي والأسواق الموازية. أي تذبذب في أسعار العملات يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تجارتهم وأعمالهم.

متوسط أسعار العملات في البنوك اليوم 22 نوفمبر

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 48.80 جنيه

سعر البيع: 48.35 جنيه



اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 52.90 جنيه

سعر البيع: 52.40 جنيه



الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 159.30 جنيه

سعر البيع: 157.70 جنيه



الريال السعودي:

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 12.80 جنيه



الريال العماني:

سعر الشراء: 126.80 جنيه

سعر البيع: 125.60 جنيه



الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 13.30 جنيه

سعر البيع: 13.16 جنيه

متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم ٢٢ نوفمبر 2024

سجل سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليوم، بعد ارتفاعه في اليوم السابق. إليكم أسعار الدولار في البنوك المختلفة:

أسعار الدولار في البنوك



بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



بنك المصرف المتحد:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك الأهلي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك مصر:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه

أسعار العملات في البنك المركزي المصري:

الدولار الأمريكي: [سعر الشراء] / [سعر البيع]

اليورو: [سعر الشراء] / [سعر البيع]

الجنيه الإسترليني: [سعر الشراء] / [سعر البيع]

الدينار البحريني: [سعر الشراء] / [سعر البيع]

الدولار الأسترالي: [سعر الشراء] / [سعر البيع]

متوسط أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم



في بغداد:

سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية: 150،000 دينار لكل 100 دولار.

سعر البيع في محلات الصيرفة المحلية: 151،000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء في محلات الصيرفة المحلية: 149،000 دينار لكل 100 دولار.



في أربيل:

سعر البيع: 150،000 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 149،900 دينار لكل 100 دولار