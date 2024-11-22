الهلال الأحمر يواصل مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" بالتعاون مع التضامن في المحافظات

تواصل مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" التى ينفذها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فعالياتها، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي "حرم السيد رئيس الجمهورية"، في كافة ربوع الجمهورية.

وتحرص الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري على متابعة فعاليات المبادرة التى تستهدف تدريب عدد 15 ألف رائدة اجتماعية فى جميع محافظات الجمهورية، حيث تعتبر الرائدات الاجتماعيات حجر الزاوية فى تحقيق تغيير إيجابى وملموس فى الوعى والسلوك المجتمعي، بالإضافة إلى قدرتهن على التأثير فى أفراد مجتمعهن بما لديهن من مهارات الاتصال الفعال.

وصرحت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصرى بأنه تم خلال الفترة من 1 إلى 21 نوفمبر عقد عدد 79 دورة تدريبية فى عدد 12 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، دمياط، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، البحر الأحمر، الفيوم"، حيث تم تدريب 2350 رائدة اجتماعية فى مجال الإسعافات الأولية.

وأوضحت أن هذه التدريبات تشتمل على اكتساب مهارات تقديم الإسعافات الأولية الأساسية، وكيفية التعامل مع العديد من الإصابات الشائعة أثناء حالات الطوارئ، وخلال هذه الفترة تم الانتهاء تماما من خطة تدريب الرائدات الاجتماعيات فى عدد 8 محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، البحر الأحمر".

وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري إلى أن خطة التدريب خلال الأسبوع المقبل تتضمن تنفيذ 43 دورة تدريبية لعدد 1293 رائدة في 7 محافظات، هي "القليوبية - المنوفية-الغربية- دمياط - الفيوم - المنيا - مرسي مطروح".

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