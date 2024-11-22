عاجل - موعد بداية شهر رمضان المبارك 2025

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موعد شهر رمضان المبارك
موعد شهر رمضان المبارك 2025

يترقب جميع المسلمين في أنحاء مصر موعد بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 2025  تعرف على موعد بداية شهر رمضان المبارك حيث قام  المعهد الدولي للفلك بإعلان موعد بداية شهر رمضان المبارك في مصر لعام 2025.

شهر رمضان 2025

تعرف على بداية شهر رمضان المبارك لعام 2025

ويبدأ شهر رمضان المبارك  يوم السبت الموافق الأول من شهر مارس القبل عام 2025 وعلى حسب المعهد الدولي للفلك يتبقى على موعد بداية شهر رمضان نحو 126 يوم على غرة الشهر  الكريم لهذا العام 2025.

تعرف على موعد استطلاع هلال شهر رمضان من قبل دار الإفتاء المصرية 

كما ستقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك بشكل رسمي من قبل  لكي يتم تأكيد موعد بداية شهر رمضان المبارك وسوف يتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان لكي يتم إعلان الموعد الرسمي والمحدد لبداية شهر رمضان الكريم.

رمضان كريم 

 

تعرف على أول أيام عيد الفطر المبارك 

كما من المتوقع أيضًا على حسب التوقعات الفلكية للمعهد الدولي سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد الموافق 30 من شهر مارس القادم عام 2025 وتقوم الدول العربية الإسلامية بتحديد اجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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