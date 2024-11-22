الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة "القائد المحترف" لتأهيل العاملين ورفع كفاءتهم

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بقيادة الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة لإطلاق مبادرة "القائد المحترف"

ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان ".

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمود الصبروط، أن القيادة المحترفة تلعب دورًا جوهريًا في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات

لذا.. نعمل على تطوير قيادة الصف الثاني برؤية واستراتيجية شامله تعزز من قدرات الكوادر الشابة وتؤهلهم لتحمل المسؤولية في المستقبل.

حيث تعمل المبادرة وفق خطة زمنية تبدأ من يوم السبت الموافق 23 وحتى 27 نوفمبر 2024 بنادي طلعت حرب الرياضي.

والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم كقيادات صف ثاني قادرين على القيادة الإدارية وتولي المناصب القيادية، كما تمكنهم من التفكير الإستراتيجي والإبداع والابتكار في تطوير مجال العمل داخل الإدارات المتعددة بالمديرية.

حيث شهدت مصر في مرحلة ما بعد ثورة الـ30 من يونيو تطورات سياسية هامة وحراكًا جماهيرًا، من خلال تمكين الشباب في عدد من المجالات لشغل عدد كبير منهم بالمواقع الهامة كمعاونين للوزراء.

وكانت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي من أوائل الوزارات التي تبنت هذا الفكر الواعي والمستنير والذي ظهر جليًا عبر البرامج التي تنفذها، وخطط الوزارة لرفع كفاءة الشباب العاملين لديها ومؤتمرات الشباب،وبرامج التأهيل لسوق العمل وغيرها من المشروعات المتعدد التي تنفذها إدارة مركزية متخصصة هي "تمكين الشباب".

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن من هنا جاء دور المديريات لتنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الشبابية والرياضية التابعة لها.

وكذلك توجه الدولة والقيادة السياسية إمكاناتها للوصول إلى قادة محترفين قادرين على تحقيق رؤية واضحة يجمعون بين الكفاءه العملية والمهارات القيادية ويتسمون بالقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بالوقت المناسب لمواجهة التحديات ورفع أسم مصر عاليًا في جميع المجالات.

حيث تمثل قيادات الصف الثاني العمود الفقري لاستدامة النجاح في المؤسسات وتكون بمثابة احتياطي استراتيجي قادر على تولي القياده في اي وقت.

لذا وجب التركيز على اعدادهم وتأهيلهم عن طريق برامج تدريبية متخصصه تعزز المهارات الفنية والقيادية كذلك يتم توفير القاده المتمرسين لتقديم النصح والإرشاد.

الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد حددت آلية العمل بهذه المبادرة بداية بترشيح عدد 2 من كل ادارة فرعيه ضمن 19 ادارة تابعين لها، كما يتم تحديد عدد واحد من كل ادارة مركزية وفق برنامج تدريبي يشمل عدة محاور منها "القيادة الحديثة وإعداد القائد، التواصل الفعال، مراكز الشباب،حقوق وواجبات العاملين، حل المشكلات واتخاذ القرار، الهيئات والأندية الرياضية، التعامل الفعال مع ضغوط العمل، الحوكمة والمراجعة الداخلية، الإدارة الحديثة وشكلها بالمستقبل، والإستثمار والإنشاءات،ودور الإعلام في تطوير المؤسسات وربطها بالعالم الخارجي ".

ويُعد هذا البرنامج هو الخطوه الأولى للمبادرة والتي تسعى مديرية الشباب الرياضة بالجيزة، إلى الوصول إلى قادة محترفين قادرين على العمل بكفاءه عالية

حيث يمثل اعداد الصف الثاني اولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة في مصر ويتطلب ذلك تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية وهذا ما قامت به مديرية الشباب والرياضة بالجيزة في مراعاة اختيار المدربين الأكفاء لضمان خروج جيل جديد من القادة القادرين على قيادة مصر نحو مستقبل افضل وهذا ما تسعى اليه الدولة المصرية وتعمل بجميع برامجها على تحقيقه لتخطو دائمًا بخطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

وتنفذ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب وإيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة،ومديري الإدارات المركزية والفرعية.