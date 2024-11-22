إصابة ضابط شرطة ومجند في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالقليوبية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب ضابط شرطة ومجند في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن القليوبية أمام قرية "دندنا" بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، في اتجاه مدينة بنها، بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة شرطة أمام قرية دندنا دائرة مركز شرطة طوخ بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، مما أدى إلى إصابة ضابط ومجند وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن القليوبية، وإصابة "محمود ع م" ضابط شرطة، و"أشرف ا ا" مجند وتم نقلهما إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من عرض الطريق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حادث انقلاب سيارة طريق القاهرة - الإسكندرية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ

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