تموين شرق يضبط لحوم دواجن مفرومة متغيرة الخواص ودون تواريخ صلاحية

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بوابة الفجر

قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد حسن رئيس الرقابة، ونبيل عسكر مفتش الرقابة وتامر علواني بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين بحملات أسفرت عن الآتى:

ضبط مخزن تجهيز تابع لمطعم دون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على الآتى:

كمية قدرها 300 كجم  لحوم فراخ مفرومة بها تغير في الخواص الطبيعية ودون بيانات أو تاريخ صلاحية وغير صالحة ظاهريًا للاستهلاك الآدمي.

ضبط محل لحيازته عدد 49 عبوة مخبوزات وعصائر أنواع مختلفة جميعها منتهية الصلاحية


عدد 38 چركن زيت سعة الچركن 20 لتر بإجمالي كمية قدرها 760 لتر دون بيانات

 

عدد 20 كرتونة لحم برازيلي وهندي مجمد وزن الكرتونة 20 كجم مجهولة المصدر بإجمالي كمية قدرها 400 كجم


تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على عدد  320 علبة سجائر

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

 

 

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