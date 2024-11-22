يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

الفجر الرياضي
ميسي
ميسي

كشفت مجلة أونز مونديال الفرنسية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يمتلك في صفوفه لاعبًا قد يكون هو حقًا "ليونيل ميسي المستقبل".

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

وأكدت المجلة أن الشباب الواعد من أكاديمية النادي، وخاصة ألبرتو رويز، يبرز كأحد الأسماء المميزة التي قد تحمل شعلة الفريق في الأعوام المقبلة.

وقالت أونز مونديال إن ألبرتو، الذي يبلغ من العمر 13 عامًا فقط، يُظهر مستويات عالية من الأداء في أكاديمية "لا فابريكا"، مما جعله يُقارن بأسطورة برشلونة ليونيل ميسي، خاصة وأن الكثيرين يرون فيه صورة طبق الأصل من أفضل لاعب بالعالم 8 مرات، مما أثار توقعات كبيرة حول مستقبله.

مصير زيزو يشغل جماهير الزمالك.. تجديد أم رحيل؟

فقرة فنية خاصة بمران الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

وتعتبر "لا فابريكا" واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم، إذ تأسست بهدف تزويد اللاعبين الصاعدين بالتدريب والتوجيه اللازمين ليصبحوا محترفين في اللعبة، إذ تعد "لا فابريكا" المصدر الرئيسي للاعبين الذين ينضمون إلى الفريق الأول أو يتم بيعهم لأندية أخرى.

ريال مدريد ميسي ليونيل ميسي فابريكا

مواد متعلقة

أحمد سليمان: جماهير الزمالك سلاحنا وعواد جدد بنصف راتبه

نشرة منتصف اليوم.. بيراميدز يصفع الزمالك وكولر يوافق على رحيل هذا اللاعب وإلغاء مباراة الأهلي

الأكثر قراءة

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

يسير بسرعة عالية.. تفاصيل دهس عامل دليفري على يد نجل الشيف الشربيني في الشيخ زايد

تشيلسي يصدم ريال مدريد بسعر فرنانديز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

البنتاجون: لا نسعى لتوسيع الصراع مع روسيا

انطلاق المؤتمر الحادي عشر لعلاج الأورام بـ "طب عين شمس"

شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024

أسرة “الفجر” والدكتور مصطفى ثابت يهنئون الزميل أيمن مصطفى بخطوبته