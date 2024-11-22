البنتاجون: لا نسعى لتوسيع الصراع مع روسيا

أكدت سابرينا سينغ نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع واسع النطاق مع روسيا الاتحادية.

وأضافت سينغ في مؤتمر صحفي: "لا نسعى إلى صراع إقليمي واسع النطاق، ولا نسعى إلى حرب مع روسيا"، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، ولكنها لا تنوي إرسال قواتها للمشاركة في الصراع.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب لأفراد القوات المسلحة الروسية والروس لإبلاغهم بالأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة: "الولايات المتحدة هي التي دمرت نظام الأمن الدولي وليس روسيا، وتدفع العالم بأكلمه نحو صراع شامل".

وشدد على أنه "في حالة تصعيد الأعمال العدوانية، سنرد بشكل حاسم وبطريقة مماثلة"، موصيا النخب الحاكمة في تلك الدول التي لديها خطط لاستخدام قواتها العسكرية ضد روسيا، بأن تفكر بجدية في هذا الأمر.

وفي الوقت ذاته، أكد بوتين أن روسيا مستعدة لحل المسائل الخلافية بالطرق السلمية، وفي الوقت نفسه هي مستعدة لأي تصعيد وحتما سترد في هذه الحالة.