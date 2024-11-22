عاجل| الصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهم
أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات المتجه لدير الأنبا أنطونيوس - آخر طريق الجلالة، مدخل طريق الأنبا أنطونيوس، اتجاه الزعفرانة، قسم غارب، بعد تحسن حالتهم.
حادث انقلاب أتوبيس رحلات لدير الأنبا أنطونيوس
وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 52 من ركاب الأتوبيس بسحجات وكدمات متفرقة تم نقل 31 منهم، بواسطة 25 سيارة إسعاف إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، بينما تم إسعاف 21 مصاب بموقع الحادث دون الحاجة لنقلهم للمستشفى، وما تزال المتابعة مستمرة.
وكان قد تم الدفع بـ 35 سيارة إسعاف لمكان انقلاب أتوبيس رحلات نهاية طريق الجلالة من جانب الزعفرانة، التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة.
وعند وصول سيارات الإسعاف، تبين إصابة 31 فتاة كانوا فى طريقهم إلى دير الأنبا انطونيوس، والمصابين هم:
- سلفانا جرجس فايق 15 سنة
- مريان عطية جابر 33 سنة
- إنجى القس إيلين 18 سنة
- مارفن هانى مكرم 16 سنة
- مريم رأفت فوزى 16 سنة
- رشا فوزى معوض 29 سنة
- مارسيل يوسف لمعى 40 سنة
- جومانا جميل سمير 16 سنة
- مريم ملاك فاروق 17 سنة
- هيلانا رومانى ممدوح 17 سنة
- مريم رزق نسيم 18 سنة
- كرستين جميل 15 سنة
- مريم لطفى 16 سنة
- مهرائيل البير إدوارد 16 سنة
- مارى ناجي توفيق 30 سنة
- جونير جورج سمير 17 سنة
- فيبي ناصر فايز 17 سنة
- ايريني نبيل متى 24 سنة
- ميرولا مجدى إدوارد 15 سنة
- مريم عطا كميل 16 سنة
- مارتينا نشأت حليم 16
- مافى بيتر بدر 17 سنة
- مونيكا عامل عزيز 27 سنة
- مارينا نشأت حليم 19 سنة
- كريستن نادى لبيب 17 سنة
- نوران عاطف ابواليونا 15 سنة
- مارتينا مينا قدوس 14 سنة
- أميرة رأفت قدوس 16سنة
- رفقة شمعون فضالى 17 سنة
- مريم سامح ابواليونا 17 سنة
- جوليانا جورج سمير 17 سنة.