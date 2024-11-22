صدمة لجماهير الليفر.. سلوت يكشف مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهتي ساوثهامبتون وريال مدريد

تحدث الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن حالة لاعبيه المصابين ومدى جاهزيتهم لمواجهة ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضًا موقفهم من اللحاق بمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

التأثيرات على التشكيل بسبب الإصابات والسفر

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ساوثهامبتون، أوضح سلوت أن الإصابات وسفر اللاعبين العائدين من أمريكا الجنوبية قد يؤثران على اختيارات الفريق. وقال: "العائدون من أمريكا الجنوبية والإصابات التي تعرضنا لها تؤثر على اختياراتنا، لكن الأمر ليس متعلقًا بالمباريات المقبلة فقط. نحن نأخذ في الاعتبار عدة عوامل، مثل حديثنا مع اللاعبين والطاقم الطبي وطاقم الأداء، بالإضافة إلى تحليل الخصم لتحديد التشكيل الأفضل."

وعن حالة حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، أكد سلوت أن اللاعب بدأ التدريبات مع مدرب الحراس ولكنه لم ينضم بعد إلى التدريبات الجماعية للفريق. وقال: "أليسون يتحسن تدريجيًا، لكنه لا يزال غير جاهز للمباريات. سنرى قريبًا مستوى لياقته البدنية."

غيابات محتملة أمام ريال مدريد

أكد سلوت أن من المستبعد مشاركة أليسون وجوتا في المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد. وأضاف: "لا أتوقع أن يكون أليسون أو جوتا جاهزين لمواجهة ريال مدريد. بالنسبة لترينت، علينا الانتظار لرؤية مدى استجابته للتعافي."

وعند سؤاله عن إمكانية إراحة اللاعبين استعدادًا لريال مدريد ومانشستر سيتي، شدد سلوت على أهمية تحقيق الفوز في مباراة ساوثهامبتون أولًا. وصرّح: "لدينا سلسلة مباريات قوية قادمة، لكن مباراة ساوثهامبتون هي الأكثر أهمية الآن. الفوز في هذه المباراة هو أفضل تحضير لمواجهتي ريال مدريد ومانشستر سيتي."

مستجدات إصابات فان دايك وأرنولد

وفيما يتعلق بحالة فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، أوضح المدرب: "فيرجيل بخير وشارك في التدريبات مع الفريق اليوم. أما ترينت، فهو لم يتدرب بعد، لكننا نتوقع عودته قريبًا."

كما أضاف أن هارفي إليوت عاد إلى التدريبات بعد غيابه لعدة أسابيع، لكنه أكد أن جوتا وفيديريكو كييزا ما زالا في مراحل التعافي الأخيرة، وهي الأصعب دائمًا.

واختتم تصريحاته: "بالنسبة لجوتا وكييزا، الأمور تسير ببطء في الجزء الأخير من التعافي. هذا الأسبوع هو الأصعب لأنه يشمل التدريبات الجماعية، لذا من الصعب تحديد موعد عودتهما بشكل دقيق."