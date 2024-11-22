رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية.. وخطوات التظلم

تقارير وحوارات
أرشيفية
أرشيفية

بوابة الوظائف الحكومية شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع إعلان نتيجة مسابقة معلم لغة عربية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

بوابة الوظائف الحكومية 

وتساءل الرأي العام المصري عن بوابة الوظائف الحكومية وذلك لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول معرفة نتيجة مسابقة لغة عربية التي تمت بالتعاون  بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن إتاحة نتائج الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد لغة عربية ضمن مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

لينك نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية

و يمكن للمتقدمين الاطلاع على النتائج من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg 

 

خطوات التظلم على مسابقة معلم مساعد لغة عربية 

 ويبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم الجمعة، تلقي تظلمات الراسبين في الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم.

ويستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تلقي طلبات التظلم على نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية لمدة أسبوعين، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية.
  • يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.
  •  يتم سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة 77 من القانون.
  •   يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.
  • يعلن الجهاز نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مسابقة معلم مساعد لغة عربية بوابة الوظائف الحكومية رابط نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية لينك نتيجة مسابقة معلم مساعد لغة عربية

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