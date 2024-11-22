بجوائز 250 ألف جنيه.. اليوم ختام بطولة بداية على هامش البطولة الأفريقية للشطرنج

الفجر الرياضي
البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية للشطرنج

تختتم اليوم الجمعة منافسات بطولة «بداية» المقامة ضمن فعاليات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» بمشاركة لاعبين من 5 دول والمقامة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري بإجمالي جوائز 250 ألف جنيه.

ختام بطولة بداية على هامش البطولة الأفريقية للشطرنج

وتقام بطولة بداية على هامش البطولة الأفريقية للشباب للشطرنج، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي التي اتاحت الفرصة لمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين الواعدين، حيث تشهد منافسات 150 لاعب من دول أنجولا، اليمن، الأردن وأوغندا بجانب مصر الدولة المستضيفة للبطولة.

وقال أحمد عدلي، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج، إن بطولة بداية في نسختها الأولى أستقطبت العديد من أبطال 5 دول الذين حرصوا على المشاركة في هذه البطولة الوليدة حيث أنها أثبتت نجاحًا كبيرًا في تعزيز التفاعل بين اللاعبين المحليين والدوليين من خلال احتكاك اللاعبين المحليين بالاجواء الدولية والتعارف مع أبطال القارة من سن الشباب.

وأكد عدلي، أن مثل هذه البطولات فرصة قوية ضمن المراحل الإعداد والتجهيز للاعبين المصريين من مختلف المراحل السنية تمهيدا للمشاركة في البطولات الرسمية على المستوى القاري والدولي، مؤكدا أن اللاعبين المصريين ظهروا بشكل مشرف خلال المنافسات.

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وشهدت الجولة الخامسة مباراة ممتعة بين كل من الاستاذ الدولي محمد عزت مع الاستاذ الدولي حسن سيد بركات التي انتهت بالتعادل كما تشهد الجولة السادسة مبارة بداية التي تحمل الطابع الدولي حيث يواجه الأوغندي ديفيد سيلفا وهو مدرب المنتخب الانجولي المشارك في بطولة إفريقيا وقرر خوض تجربة اللعب ضمن بطولة بداية وقرر التسجيل في اخر لحظة حيث يواجه اللاعب المصري ذو الخبرة الطويلة في عالم الشطرنج الدولي والمحلي الأستاذ الدولي محمد عزت.

وفي الإطار ذاته فقد شهدت البطولة الأفريقية للشطرنج تحت 20 سنة تفوقا مصريا وجولات مثيرة خلال المنافسات المستمرة حتى يوم السبت المقبل بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من 13 دولة إفريقية إلى جانب 150 لاعبا ولاعبة في البطولة المفتوحة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وينظمها الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج.

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