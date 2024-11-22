مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة يستعرض خطة جامعة الإسكندرية لمواجهة موسم الأمطار والنوات

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خطة جامعة الإسكندرية لمواجهة موسم الأمطار والنوات، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة بضرورة متابعة كافة المرافق للحد من أي اضرار قد تقع نتيجة للتقلبات المتعلقة بالأحوال الجوية الطارئة.

حيث وجه الدكتور سعيد كافة وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بضروة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء وسقوط الأمطار من خلال متابعة كافة أعمال الصيانة ومنظومة تصريف المياه وشنايش الأمطار ومراجعة أسطح كافة مبانى الجامعة لمنع تراكم الأمطار بما يضمن سلامة كافة منتسبي جامعة الإسكندرية وانتظام الدراسة بالجامعة وعدم تأثر المبانى بأى تراكمات للمياه.

كما قدم الدكتور سعيد علام التهنئة لجامعة الإسكندرية بمناسبة إطلاق منظمة الصحة العالمية للمباديء الارشادية والتشخيصية لأمراض روماتيزم القلب وذلك في 29 أكتوبر 2024 استجابة لقرار جمعية الصحة العالمية والمنعقد في مايو 2018 نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة في محور الصحة والدعم الدولي والذي شارك فيه الدكتور فهمي شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، والذي يعد إنجاز علمي عالمي يُضاف للجامعة، مما يمثل خطوة هامة نحو أبراز دور جامعة الإسكندرية والتي كانت الممثل الوحيد للجامعات المصرية والذي يرقي إلي مستوي تقدير منظمة الصحة العالمية.

وفي إطار حرص جامعة الإسكندرية على الاستمرار في المشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، وجه الدكتور سعيد علام بضرورة أن تستمر كافة كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية في تنظيم الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمبادرة ووضع خطة ممنهجة بهذا الشأن.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من وكيل كلية الطب ومنسق لجنة القوافل بشأن القافلة الطبية والمجتمعية التي أطلقتها الجامعة إلى منطقة خورشيد ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، وكذلك التقرير الخاص بالمسح الطبي لمرض ارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري للسادة العاملين بجامعة الإسكندرية والذي تم بكلية طب الأسنان.

وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الصيدلة عن المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الصيدلية والصحية والمعرض المصاحب PHS 2024 تحت عنوان “Academia and Industry: the power collaboration” والذي يومي الأربعاء والخميس 23-24/10/2024.

كما أحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية التربية بشأن الإنجازات التي حققتها الكلية في ملف محو الأمية في شهر أكتوبر 2024.

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