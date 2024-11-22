قال آرون فاندبارخ، لاعب جنوب إفريقيا في الشطرنج، إن البطولة الأفريقية التي تنظمها مصر وتختتم فعاليتها غدا السبت منظمة للغاية وكان الإعداد لها على أعلى مستوى.

لاعب جنوب إفريقيا المشارك في بطولة إفريقيا للشطرنج: مصر بلد الأمان

وعبر خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات البطولة المقامة في مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر عن انبهاره بما شاهده في مصر.

وأضاف آرون فاندبارخ، لاعب جنوب إفريقيا في الشطرنج، أن التركيز هو المفتاح الذي يجعلنا نفوز وننتصر ونصعد منصات التتويج.

كما عبر عن اعتزازه بأحمد عدلي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، واللاعب الكبير صاحب الإنجازات، حيث إنه كان لاعب خطير وتغلب على لاعبي جنوب إفريقيا من قبل.

واختتم حديثه قائلا: أنا معجب بالأكل والناس في مصر، موضحا أنهم تجولوا في شوارع مصر وشعروا بالأمان والطمأنينة والاستقرار على مدار الوقت.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، كل من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للشطرنج كابتن فرج عمرو المدير الفني والدكتور محمود رشدي وكابتن حسام مسلم.



وضمت قائمة اللاعبين المصريين في البطولة كل من: حامد وفا، أحمد قنديل، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد تامر، مارتن مينا، روماني رزق، محمود عابدين، مايكل عزمي أدهم حسام، فارس أحمد مصطفى، جوي روماني، جنى محمد، ديما علاء، ليلى محمد أمين، جنة جاسر، رنا جاسر، ماريز ماجد.