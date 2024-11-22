تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة المعادي واليخت

الفجر الرياضي
سيدات الزمالك
سيدات الزمالك

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "سيدات" بنادي الزمالك، عن تشكيلة الأبيض، استعدادًا لمواجهة المعادي واليخت، المقرر لها بعد قليل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة المعادي واليخت

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: سارة نائل.

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - فدوى عصام الدين - مها سامي - أمنية عاطف.

خاص| بيراميدز يُجدد عقد محمد الشيبي ويغلق الباب أمام الزمالك.. تفاصيل

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء المصري في الدوري

خط الوسط: ميرال خضر - حبيبة إسماعيل - أيه إبراهيم - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي.

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي.  

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "نعمة سيد - علياء عطا الله- نور الهدى محمد - حنين هشام - لوجين ياسر - يسرا إبراهيم - ميشلين يني نيكولا - رحمة شعبان - شيماء علي".

مواد متعلقة

أحمد سليمان: جماهير الزمالك سلاحنا وعواد جدد بنصف راتبه

جوميز يقرر منح الونش فرصة المشاركة في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

رودري يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا

فيلم "الفستان الأبيض" يكتفي بتحقيق 200 ألف أمس

صدمة لجماهير الليفر.. سلوت يكشف مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهتي ساوثهامبتون وريال مدريد

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

أستاذ قانون يكشف عن أبرز تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية