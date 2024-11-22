سابقة خطيرة.. غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية

عربي ودولي
بوابة الفجر

وصف يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس.

ونشر غالانت، عبر منصة "إكس": "سيتذكر العالم قرار محكمة لاهاي، فهو يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة في نفس الصف، ويشكل هذا القرار سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس ويشجع الإرهاب القاتل".

وأضاف: "لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا. إن محاولة حرمان إسرائيل من حقها في تحقيق أهدافها في حربها العادلة ستفشل".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

رودري يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا

فيلم "الفستان الأبيض" يكتفي بتحقيق 200 ألف أمس

صدمة لجماهير الليفر.. سلوت يكشف مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهتي ساوثهامبتون وريال مدريد

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

أستاذ قانون يكشف عن أبرز تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية