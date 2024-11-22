آخرهم حلوان.. خريطة أسوق اليوم الواحد في مصر

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أسواق اليوم الواحد
أسواق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد تعد من الموضوعات التي تشغل المصريين خلال الساعات الحالية بالتزامن مع الأسعار المخفضة التي تقدمها تلك الأسواق المواطنين.

أسواق اليوم الواحد 

وتساءل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية عن أسواق اليوم الواحد وذلك لمعرفة أماكن تلك الأسواق في ظل افتتاح مؤسسات الدولة عدة فروع لهذه الأسواق بالمحافظات.

أسواق السوق الواحد في الإسكندرية 

في 26 أكتوبر الماضي، افتتحت أسواق اليوم الواحد للخضروات والفاكهة في محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 60% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

يذكر أن سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية، يتم تنظيمة الخميس من كل أسبوع من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً وذلك بجراج سينما أمير بمحطة الرمل.

 

أسواق اليوم الواحد في القاهرة 

وتنظم محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بمنطقتين، الأول في حي حلوان بمنطقة ركن فاروق، والثاني بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان أمام استاد القاهرة.

سوق اليوم الواحد يوفر السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ 25%، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

يذكر أن سوق اليوم الواحد الذي تم افتتاحه صباح اليوم الجمعة، يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والأرز والمسلي والمكرونة والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك والألبان والجبن والخضار والفاكهة والعصائر والعسل والبقوليات، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.

أسواق اليوم الواحد في الأميرية 

كما أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح ثالث أسواق اليوم الواحد بالأميرية الأسبوع المقبل، وذلك عقب افتتاح سوقي حلوان ومدينة نصر.

وحسب محافظ القاهرة يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.

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