مطروح تستعد لاستقبال عيدها القومي

محافظات
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قال  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  أن استعدادات المحافظة للاحتفال بالعيد القومي ١٠٩ تشمل جميع الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظة حيث تطلق لجنة صون التراث بمطروح مسابقة بحثية في عيد مطروح القومي


وصرح الإذاعي عبد الحميد القناشى رئيس لجنة صون التراث بمطروح بأن اللجنة أطلقت مسابقة بحثية لكل الأعمار بمطروح  بمناسبة احتفالات محافظة مطروح بمعركة وادى ماجد التي جسدت كفاح وبطولات أبناء مصر من الشعب المصري في مطروح فترة الاحتلال الإنجليزي وانتصروا على قوات الاحتلال الانجليزية في معركة وادى ماجد  في ديسمبر من عام 1915. 
واضاف " القناشى" أنه انطلاقا من احتفالات محافظة مطروح  بهذه المناسبة في عيدها القومي وتحت رعاية محافظ مطروح اللواء خالد شعيب تعلن لجنة صون التراث الثقافي والمادي  بمحافظة مطروح عن اطلاق مسابقة بحثية والمشاركة مفتوحة للجنسين من كل الأعمار على أن يكون البحث المطلوب بعنوان " جهاد الأجداد.. صفحة مشرفة من تاريخ مصر المعاصر.على أن يكون البحث من 3- 10 صفحات وآخر موعد لتلقى الأبحاث هو 5 ديسمبر 2024 وتسلم الأبحاث إلى الدكتورة أم العز بريك السنينى عضو لجنة التراث بمركز إعلام مطروح في مظروف يكتب عليه من الخارج فقط اسم المتسابق وعنوانه وتليفونه ووسيلة التواصل الخاصة به.
واضاف عبد الحميد القناشى رئيس لجنة صون التراث الثقافي والمادي بمطروح أنه ستكلف لجنة للبت والتحكيم واختيار الأبحاث الفائزة ويتسلم الفائزون جوائز قيمة يسلمها لهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في أثناء احتفال مطروح هذا العام بعيدها القومي. مع تمنيات اللجنة للجميع بالتوفيق.

استعدادات المحافظة اطلاق مسابقة التراث الثقافي القطاعات المعنية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن عضو لجنة

مواد متعلقة

لجنة صون التراث بمطروح تطلق مسابقة بحثية في عيد مطروح القومي

مركز إعلام برج العرب ينظم ندوة لمناهضة العنف ضد المرأة

سكرتير عام مطروح ورئيس المنظمة الأزهرية يفتتحان ركن مجلة نور للطفل بمكتبة مصر العامة

الأزهر تحتفل بالذكرى السابعة عشرة لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمطروح

"مبادرة بداية ودورها في تعزيز الأمن القومي للإنسان المصري" ندوة لمركز إعلام مطروح

رئيس الوزراء في زيارة لمحافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

محافظ مطروح يتفقد أقسام مركز بحوث الصحراء

محافظ مطروح يفتتح مؤتمر التمور الدولي بالقاهرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

رودري يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا

فيلم "الفستان الأبيض" يكتفي بتحقيق 200 ألف أمس

صدمة لجماهير الليفر.. سلوت يكشف مستجدات إصابات ليفربول قبل مواجهتي ساوثهامبتون وريال مدريد

يلقب بميسي المستقبل.. تعرف على السلاح السري لريال مدريد

أستاذ قانون يكشف عن أبرز تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت

أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية