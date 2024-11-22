صبا مبارك تتعرض للظلم من الجميع بسبب مؤامرة في "وتر حساس"

الفجر الفني
صبا مبارك
صبا مبارك

مع أحداث الحلقة العشرين يتصاعد التوتر وتزداد الإثارة عندما تجد صبا مبارك نفسها محاصرة من الجميع بعد أن اتهموها ظلمًا بأنها السبب وراء موت ابن خالتها وزوجها السابق، مصدقين كذبة كبيرة نسجتها ابنة خالتها كاميليا التي تتآمر ضدها ضمن أحداث مسلسل وتر حساس الذي يُعرض على قنوات أون وأون دراما، بالتوازي مع منصة Yango Play متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.

 

 

 


عندما تخرج من غرفتها تفاجأ سلمى (صبا مبارك) بأفراد عائلتها في انتظارها ليشنون حملة هجوم عنيفة ugdih متهمين إياها بقتل حسن ابن خالتها وزوجها السابق، بعد أن أخبرتهم كاميليا (إنجي المقدم) كذبًا أن حسن قد أصابته سكتة قلبية بعد علمه بخيانة سلمى له.


 

 

ومن شدة الصدمة وهول الكذبة المحكمة، تعجز سلمى عن الدفاع عن نفسها لتعبر عن الظلم الذي وقع عليها بالبكاء الشديد. ويزداد شعور سلمى بالصدمة والحزن عندما يصدق زوجها رشيد هذه الكذبة، لأنها كانت تعتبره الشخص الأقرب إلى قلبها والأكثر تفهما وتصديقًا لها.

 

 


و لم تقف الصدمات عند سلمى عند هذا الحد، حيث تفاجأ في ظل كل هذه الأجواء المتوترة، بظهور رجل في حياتها يبدو أنها لم تكن على استعداد لرؤيته مرة أخرى، ويبدو أنه قادم من الماضي، ما ينبئ بأحداث قادمة أكثر إثارة.

صبا مبارك أبرز المحطات الفنية لـ صبا مبارك أبطال مسلسل وتر حساس

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