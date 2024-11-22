ورشة عمل لنادي روتاري مرسى مطروح بعنوان "الاستمرارية والمثابرة" لطلاب المدرسة الزراعية المطرية

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مركز بحوث صحراء مطروح
مركز بحوث صحراء مطروح يستضيف ورشة العمل

أعلن المستشار محمد الملاح رئيس نادي روتاري مرسى مطروح عن انطلاق ورشة عمل بعنوان "الاستمرارية والمثابرة" ضمن برنامج (التمكين النفسي لطلاب المدرسة الزراعية المطرية بمطروح) بالتعاون لتعزيز تنمية مهارات أبنائنا الطلبة على الصفات الأساسية لمواجهة التحديات في المجتمع وكيفية التعامل معاها لضمان بناء جيل قادر  على التغلب على العقبات.

وأكد رئيس نادي روتاري مرسى مطروح لأبنائنا الطلبة أن الاستمرارية والمثابرة لا تعرف الكلل هي سر النجاح والإصرار للتغلب على العقبات، لقد واجه العديد من النماذج المشرفة في المجتمع لحظات وتحديات عصيبة خلال قصة كفاحهم ولكن بالمثابرة كانت لهم عامل ودافع في تحقيق مستقبل مشرق لهم.

وركزت ورشة العمل لطلاب المدرسة الزراعية المطرية بمطروح على قدرتهم على التغلب على التحديات هي ما يميزهم عن غيرهم، إنهم يدركون أن الفشل ليس النهاية بل هو فرصة للتعلم والنمو والعودة أقوى مما كان عليه الفرد وهي من أهم العوامل التي تساهم في شخصية الأجيال الحالية.

وأشار المستشار محمد الملاح إلى استمرار نادي روتاري مرسى مطروح في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع خاصة في قطاع التعليم الذي سيتم التركيز عليه في تنمية مهارات أبنائنا الطلاب لتأهيلهم لمواجهة التحديات بالتعاون مديرية التربية والتعليم بمطروح والجهات المعنية.

مؤكدا على استمرار الدعم في قطاعات الطفولة والأمومة والبيئة ومياه الشرب والصحة برفع كفاءة قسم الأورام بالمستشفى العام وغرفة الإشاعة ودعم مدارس الصم والبكم، والمساهمة في العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة في مجال محطات تحلية مياه الشرب، مع التطلع لتقديم مزيد من الخدمات للتخفيف من كاهل المواطنين.

التربية والتعليم الجهات المعنية المدرسة الزراعية المشروعات التنموية المشاركة المجتمعية تنمية مهارات قطاع التعليم محطات تحلية مياه مواجهة التحديات

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