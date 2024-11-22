الجمارك تستعد لإطلاق منصة الكترونية للشكاوى

في إطار سعى الدولة نحو تطوير كافة مؤسساتها من خلال التحول الرقمى لتقديم أفضل مستويات خدمة للمواطنين مع تحقيق أهداف التطوير المطلوبة.

وفى ظل التطور السريع للخدمات الرقمية فى مختلف المجالات أصبح التحول الرقمى ورقمنة كافة المعاملات التى تتم بمصلحة الجمارك المصرية ضرورة ملحة لتوفير خدمات مميزة للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وذلك لتحقيق زيادة رضاء العملاء ومنع تكدس البضائع فى الموانى وتخفيض زمن الافراج وتحقيق رضاء العاملين بالجمارك من خلال عرض شكاواهم وحل مشاكلهم.

وفى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية على إتاحة سبل تواصل عصرية بين كافة فئات المجتمع التجارى ومصلحة الجمارك المصرية وبناء على توجيهات السيد الاستاذ وكيل أول الوزارة – رئيس مصلحة الجمارك المصرية بدأت المصلحة فى إعداد منظومة ألكترونية للشكاوى وتم الانتهاء من إعداد الوثيقة الفنية للمتطلبات الفنية لتلك المنظومة وذلك لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا مع ضمان ألا يضار الشاكى جراء تقدمه بشكواه ما دام اتفقت ومعايير الحق في التقدم بها.

ويتضمن نطاق منظومة الشكاوى الجارى تنفيذها على: ـ

• الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع الجمارك

التوكيلات الملاحية ووكلاء الشحن.

أصحاب الشأن.

المستخلصين ومندوبيهم.

• الشكاوى المقدمة من الجهات الحكومية والرسمية

هيئات الموانى.

الجهات الخازنة.

مصلحة الضرائب

الجهات الرقابية (سلامة الغذاء – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الكيمياء –.............. ).

• الشكاوى المقدمة من الادارات الجمركية

• الشكاوى المقدمة من موظفي الجمارك

• الشكاوى الخاصة بمكافحة الفساد

• الشكاوى المقدمة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك.

• فرز وتصنيف وتوزيع الشكاوى.

• الرد على الشكاوى.

• تقارير متابعة حالة الشكاوى.



مستخدمي التطبيق

• صاحب الشأن أوالمفوض عنه أو من ينوب عنه.

• المخلص الجمركي أو من ينوب عنه.

• الوكيل الملاحي أو من ينوب عنه.

• وكيل شحن أو من ينوب عنه.

• الهيئات / الوزارات / السفارات أو من ينوب عنها.

• أحد جهات المجتمع المينائى.

• الادارات الجمركية وموظفى الجمارك.

• موظفى الجمارك.

وتقوم المنظومة على ( تلقى الشكاوى – الفرز والتصنيف الإلى للشكاوى – توزيع الشكاوى ألكترونيا – الرد على الشكاوى – اتاحة تقارير للمتابعة والتقييم - الربط مع كافة تطبيقات الشكاوى المعمول بها بالمصلحة – الربط مع منصة الشكاوى بمجلس الوزراء.





ان اطلاق مصلحة الجمارك منظومة الشكاوى خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة والوقوف على نقاط الضعف والاختناق من أجل تحقيق المزيد من رضاء العاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحقيق أهداف المصلحة فى تخفيض زمن الافراج الجمركى والانتهاء من حالات تكدس البضائع بالموانى وتحقيق أهداف تيسير التجارة وتحقيق العدالة والبت فى الشكاوى الخاصة بالعاملين بالجمارك ومكافحة الفساد.