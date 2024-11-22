رودري يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

في مقابلة تلفزيونية حديثة، كشف النجم الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب خط وسط مانشستر سيتي والفائز بجائزة الكرة الذهبية، عن موقفه بشأن إمكانية مغادرة فريقه الحالي والانضمام إلى ريال مدريد، إلى جانب آرائه حول مواضيع أخرى تتعلق بكرة القدم ومدربه بيب جوارديولا.

رودري: "ريال مدريد شرف لأي لاعب"

تطرق رودري إلى احتمالية الانتقال إلى ريال مدريد مستقبلًا، حيث صرّح: "عندما يتصل بك ريال مدريد، الذي يُعتبر أفضل نادٍ في التاريخ والأكثر نجاحًا، فإن ذلك شرف لأي لاعب. يجب عليك دائمًا أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. الأمر واضح بالنسبة لي."

أوضح رودري أن اللعب لفريق بحجم ريال مدريد يُعد فرصة كبيرة لأي لاعب، لكنه لم يُشر بشكل مباشر إلى اتخاذ خطوات للرحيل عن مانشستر سيتي.

رأيه في غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية

وعن غياب ريال مدريد عن حفل الكرة الذهبية هذا العام، علّق رودري قائلًا: "لا أعلم ما إذا كانوا سيحضرون مثل هذه المناسبات في المستقبل أم لا. إنه قرار يخصهم، ولهم أسبابهم الخاصة."

كما تحدث عن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور وردة فعله بعد عدم فوزه بالكرة الذهبية، قائلًا:

"فينيسيوس هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. إنه لاعب ذكي وشخص يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المواقف."

رودري عن تجديد عقد بيب جوارديولا

عبر رودري عن سعادته باستمرار المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بعد تجديد عقده مؤخرًا، وقال: "إنه لأمر رائع أن قرر جوارديولا البقاء. إنه المدرب الذي ترك أكبر تأثير في مسيرتي المهنية."

مقارنة بين جوارديولا وسيميوني

تحدث رودري عن تجربته مع دييغو سيميوني في أتلتيكو مدريد مقارنة بأسلوب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، مشيرًا إلى اختلاف النهجين بين المدربين. قال: "سيميوني وجوارديولا مختلفان تمامًا في أسلوب التدريب، لكنهما يتشابهان في المطالب العالية التي يفرضانها على اللاعبين. سيميوني كان مكثفًا جدًا في رسالته، وأتذكر أن بعض التدريبات معه كانت تسبب لي صداعًا بسبب شدة الضغط والتركيز."

وأضاف: "أما جوارديولا فهو أكثر هدوءًا، لكنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة للغاية. هذا الأسلوب يساعد اللاعبين على الوصول إلى مستوى عالٍ من الأداء."