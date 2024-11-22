استفاد منها 800 مواطن..ختام أعمال قافلة مجانية بقرية المقاطعة بالسنبلاوين

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة


تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الجمعة أعمال القافلة الطبية المجانية المتكاملة بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين والتي استفاد منها 800 مواطن من خلال الكشف وتلقي العلاج والخدمة الطبية بالمجان في عدد من التخصصات،وأكد على استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة في تقديم وتوفير الخدمات المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان وفي مقدمتها الخدمات الطبية والعلاجية.

تأتي القافلة تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قدمت القافلة خدمات الكشف المجانية في تخصصات أمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوي ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالإضافة إلى توفير تخصصات أمراض الأطفال والأمراض الباطنة والجراحة والعظام والأشعة والتحاليل بمركز الكلى التابع لمؤسسة صناع الحياة، كما شهدت القافلة توفير الخدمات الإرشادية وأنشطة للأطفال وفعالية دمج لأطفال ذوي الإعاقة ومعرض خيري للملابس.

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أنه تم تنفيذ القافلة المجانية ضمن قوافل أنشطة القوافل التنموية المتكاملة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ومديرية التضامن الإجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين ومؤسسة صناع الحياة.

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