نجل زوجة الشيف الشربيني يسلم نفسه بعد دهسه عامل دليفري بالشيخ زايد

حوادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

تقدم نجل زوجة الشيف الشربيني، بتسليم نفسه لقسم الشرطة، بعد دهسه عامل دليفري بسيارة كان يقودها بسرعة عالية في الشيخ زايد.

لقي عامل دليفري مصرعه إثر اصطدامه بسيارة كان يقودها نجل إعلامية مشهورة بسرعة عالية في الشيخ زايد.

ووفقا لشهود عيان فإن سيارة الشيف من نوع "رينج روفر"، وكانت تسير بتهور في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع الحادث المروع، ثم لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للضحية.

مصرع عامل

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص وفي مدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص، تبين أن نجل الشيف الشربيني أثناء سيره بأحد شوارع الشيخ زايد مستقلًا سيارة “رانج روفر” دهس عامل دليفري كان يستقل دراجة نارية “موتوسيكل”، وأدى الحادث إلى مصرع عامل الدليفري في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

نجل الشيف الشربيني مصرع عامل الأجهزة الأمنية حادث تصادم

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