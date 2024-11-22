وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخر في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة قسم شرطة سنورس، وتم نقل الجثه والمصابين إلى المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة.



تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تتضمن بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل مساكن ميمنه بدائرة القسم، مع وجود جثة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وفاة شخص يدعي "علاء.ر.أ" 29 سنه "ومقيم بقرية سنهور القبليه بدائرة قسم شرطة سنورس وإصابة 6 آخرين.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى المستشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر أسرتهم بالفيوم.