عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

الفجر الرياضي
دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

أسفرت قرعة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الحالية، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، عن تحديد مواجهات مثيرة في الدور ربع النهائي، حيث شهدت القرعة صدامات قوية بين بعض من أكبر المنتخبات الأوروبية.

نتائج قرعة مباريات ربع النهائي

تأهلت المنتخبات الأوروبية الكبرى إلى الدور ربع النهائي، حيث أسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

  • هولندا ضد إسبانيا.
  • البرتغال ضد الدنمارك.
  • فرنسا ضد كرواتيا.
  • إيطاليا ضد ألمانيا.

وفيما يتعلق بالمسار النهائي، سيتواجه الفائز من مباراة إيطاليا ضد ألمانيا مع الفائز من البرتغال ضد الدنمارك، بينما سيلعب الفائز من هولندا ضد إسبانيا مع الفائز من فرنسا ضد كرواتيا.

وستقام منافسات الدور ربع النهائي في شهر مارس 2025، حيث ستكون مباراة الذهاب يوم 20 مارس، بينما ستُقام مباراة الإياب يوم 23 مارس 2025.

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نتائج قرعة مباريات الملاحق

أما فيما يتعلق بالقرعة الخاصة بالملاحق، فقد جاءت على النحو التالي:

المستوى الأول والثاني:

  • تركيا ضد المجر
  • أوكرانيا ضد بلجيكا
  • النمسا ضد صربيا
  • اليونان ضد اسكتلندا

المستوى الثاني والثالث:

  • كوسوفو ضد آيسلندا
  • جمهورية آيرلندا ضد بلغاريا
  • جورجيا ضد أرمينيا
  • سلوفاكيا ضد سلوفينيا

المستوى الثالث والرابع:

  • جبل طارق ضد لاتفيا
  • مالطا ضد لوكسمبورغ
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