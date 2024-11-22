محافظ أسوان يفتتح معرض السلع الغذائية المتكامل بكوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 %

إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض متكامل للسلع الغذائية المخفضة حيث شملت الأقسام اللحوم البلدى والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمخبز وغيرها من المنتجات والمعروضات بجودة عالية، والذى تم إقامته بحرم مصنع السكر بمدينة كوم أمبو، وبتخفيضات تصل إلى 30 %، وأثناء تفقده للأقسام المختلفة بالمعرض برفقة النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، والكيميائى عادل فرغلى رئيس قطاع مصانع سكر كوم أمبو، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس الغرفة التجارية، وطه حسين رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التنفيذية

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وأيضًا الجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

مقدمًا شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض من الغرفة التجارية وإدارة مصنع سكر كوم أمبو، والقطاع الخاص، ومديرية التموين، والوحدة المحلية، وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة لتحقيق المصداقية فى التخفيضات المحددة

مكلفًا بأنه سيتم التفتيش بصفة عشوائية والتعامل بحزم مع أى منشآت تجارية فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، ولن يسمح بأى إحتكار للسلع فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الإحتياجات اليومية للمواطن الأسوانى وفقًا للمواصفات المطلوبة.