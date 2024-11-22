التحقيق في دهس عامل دليفري بسيارة ابن الشيف الشربيني

حوادث
دهس عامل دليفري
دهس عامل دليفري

بدأت النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد التحقيق في دهس عامل دليفري بسيارة ملك ابن شيف شربيني امام كومبوند زايد ٢٠٠٠.

لقي عامل دليفري مصرعه إثر اصطدامه بسيارة كان يقودها ابن شيف الشربيني بسرعة عالية في الشيخ زايد.

ووفقا لشهود عيان فإن سيارة الشيف من نوع "رينج روفر"، وكانت تسير بتهور في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع الحادث المروع، ثم لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للضحية.

مصرع عامل

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص وفي مدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص، تبين أن نجل الشيف الشربيني أثناء سيره بأحد شوارع الشيخ زايد مستقلًا سيارة “رانج روفر” دهس عامل دليفري كان يستقل دراجة نارية “موتوسيكل”، وأدى الحادث إلى مصرع عامل الدليفري في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

الشيف الشربيني الأجهزة الأمنية بالجيزة دهس عامل دليفري حادث تصادم مدينة الشيخ زايد نجل الشيف الشربيني وقوع حادث تصادم

مواد متعلقة

يسير بسرعة عالية.. تفاصيل دهس عامل دليفري على يد نجل الشيف الشربيني في الشيخ زايد

ألماظ ومصوغات ذهبية.. تفاصيل اتهام المخرج عمر زهران بسرقة ذهب زوجة خالد يوسف

خلافات جيرة.. تفاصيل التحقيق مع أستاذ جامعي بقتل جاره وإصابة ابنه في حدائق أكتوبر

تفاصيل العثور على جثة سيدة وطفلها داخل مسكنهما في أبو النمرس

عاجل|مصوغات ذهبية..القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة ذهب زوجة خالد يوسف

عدم وجود شبهة.. تفاصيل نشوب حريق بمخزن خردة في العمرانية

اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين في أكتوبر

اختلال عجلة القيادة.. تفاصيل مصرع وإصابة 4 اشخاص إثر تصادم سيارتين في كرداسة

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى المصري

عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

ابن الزوجة الثانية.. تفاصيل جديدة في دهس عامل دليفري على يد نجل الشيف الشربيني