محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "ناصر" بكوم أمبو.. ويؤكد: مصلحة المواطن الأسواني من أولوياتي

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد "ناصر" بمركز كوم أمبو، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب، والقيادات الدينية والتنفيذية، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور أبو الحسن طاهر إمام وخطيب المسجد، حيث جاءت الخطبة بعنوان "أنت عند الله غالٍ".

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المرحلة الحالية تشهد المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها، ودراسة كافة المشاكل التى تواجههم من خلال المرور والتواجد الميدانى لكافة القيادات التنفيذية، وهو الذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم

لافتًا إلى أن تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، والاهتمام بمصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات عملنا كجهاز تنفيذى، ونعمل للوصول للأفضل دائمًا بالتعاون والتكاتف مع القيادات البرلمانية، والوزارات والجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لاستكمال سلسلة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.