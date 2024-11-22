محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "ناصر" بكوم أمبو.. ويؤكد: مصلحة المواطن الأسواني من أولوياتي

محافظات
محافظ أسوان يؤدي
محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بكوم أمبو

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد "ناصر" بمركز كوم أمبو، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، فضلًا عن النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب، والقيادات الدينية والتنفيذية، فيما ألقى خطبة الجمعة الدكتور أبو الحسن طاهر إمام وخطيب المسجد، حيث جاءت الخطبة بعنوان "أنت عند الله غالٍ". 

 

 ومن جانبه أكد  الدكتور إسماعيل كمال على أن المرحلة الحالية تشهد المتابعة الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها، ودراسة كافة المشاكل التى تواجههم من خلال المرور والتواجد الميدانى لكافة القيادات التنفيذية، وهو الذى يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم 

 

 لافتًا إلى أن تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية، والاهتمام بمصلحة المواطن الأسوانى تقع فى مقدمة أولويات عملنا كجهاز تنفيذى، ونعمل للوصول للأفضل دائمًا بالتعاون والتكاتف مع القيادات البرلمانية، والوزارات والجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لاستكمال سلسلة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

التواجد الميداني الدكتور لؤي سعد الدين الخدمات المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادات التنفيذية القيادات الدينية المرحلة الحالية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يفتتح معرض السلع الغذائية المتكامل بكوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 %

محافظ أسوان يلتقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

محافظ أسوان يلتقي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لانطلاق مبادرة "100 يوم رياضة"

قافلة تعالج 300 مريضًا بمحافظة أسوان والأدوية مجانا

"عبد الرحمن الأبنودى "و "ضل البيوت" في نقاشات قصور الثقافة بأسوان

محافظ أسوان: الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من مقترحات الأحوزة العمرانية لجميع التجمعات

فوز غرب سهيل كأفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024

توزيع 72 كشكا لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية بأسوان

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى المصري

عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

ابن الزوجة الثانية.. تفاصيل جديدة في دهس عامل دليفري على يد نجل الشيف الشربيني