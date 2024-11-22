اتحاد الكرة يعقد دورة تدريبية لمصوري ومخرجي التلفزيون المصري لمباريات الدوري

بناءً على الاتفاق المبرم بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبالتنسيق مع السيد محمد إبراهيم، المشرف العام على البرامج الرياضية، ومع مراعاة خطة لجنة الحكام، تم تنظيم دورة تدريبية مكثفة لتطوير مهارات السادة مخرجي ومصوري التلفزيون المصري. حضر الدورة أكثر من 35 مخرجًا ومصورًا، وتناولت أحدث التطورات المتعلقة بتقنية AR.

دورة تدريبية لمصوري ومخرجي التلفزيون المصري

وتم الاتفاق على النقاط التالية:

1- عقد اجتماع بين طاقم التحكيم ومخرج المباراة قبل انطلاقها بساعتين لضمان التعاون المثالي خلال المباراة.

2- الالتزام بإصدار صور التسلل باستخدام تقنية الخطوط بما يتناسب مع طبيعة كل حالة.

3- إتاحة فترة زمنية أطول لعرض صور التسلل، مما يتيح للمشاهد فهم القرار بوضوح.

4- تخصيص مواقع خلف الكاميرات الموجودة خلف المرمى لتكون مكانًا لإحماء اللاعبين.

5- الالتزام باستخدام الإعادات وفقًا للمعايير المحددة في بروتوكول تقنية الفيديو المساعد (VAR).

6- ضمان وضع الكاميرات في زوايا معينة لتغطية المساحات اللازمة بما يساعد حكام الـVAR على أداء مهامهم بكفاءة.

7- التأكيد على الأهمية الكبيرة لدور المخرجين والمصورين في تحسين منظومة كرة القدم عمومًا، والتحكيم على وجه الخصوص.

تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير البث التلفزيوني وتعزيز كفاءة استخدام التكنولوجيا في الرياضة.