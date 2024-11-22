سلوت يحذر لاعبي ليفربول من صعوبة مواجهة ساوثهامبتون

الفجر الرياضي

حذر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، من صعوبة مواجهة ساوثهامبتون، بعد غد الأحد، في المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سلوت يحذر لاعبي ليفربول من صعوبة مواجهة ساوثهامبتون

وصرح سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة ساوثهامبتون، حيث قال "لدينا قائمة مباريات مذهلة قادمة، بدءًا من ساوثهامبتون".

أضاف المدرب الهولندي "هذه هي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لي في الوقت الحالي، لأنها المباراة القادمة. اللقاءان الآخران ليس لهما تأثير على اختياري للفريق أمام ساوثهامبتون، تركيزي فقط ينصب على المواجهة القادمة ومحاولة التعرف على طريقة لعب الفريق المنافس ومدى لياقتهم البدنية".

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أوضح سلوت، في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي "أود أن أقول إن ساوثهامبتون فريق قادر على جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا. لقد شاهدتهم يلعبون ضد مانشستر سيتي وأرسنال وولفرهامبتون. إنهم قادرون على مواجهة فرق مثلنا".

أكد مدرب ليفربول "لقد كانوا غير محظوظين بعض الشيء ولديهم أسلوب لعب جيد جدا".

واختتم سلوت تصريحاته قائلا "يقول الجميع إن مواجهتي مانشستر سيتي وريال مدريد صعبان، لكنني أعتقد أن مباراة ساوثهامبتون ستكون صعبة أيضا".  

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