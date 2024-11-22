وزير الأوقاف ينعى والد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

يتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور طارق عبد الحميد -أحد قيادات الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير- في وفاة المغفور له بإذن الله -تعالى- والده الكريم، الذي وافته المنية اليوم الجمعة.

ووجه وزير الأوقاف فورا بتوجه فضيلة الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني وفي معيته مدير مديرية أوقاف الشرقية فضيلة الشيخ مجدي بدران لحضور مراسم الدفن وتقديم العزاء نيابة عن معالي الوزير.

ويتقدم وزير الأوقاف وكافة أبناء الوزارة إلى فضيلة الدكتور طارق عبد الحميد بخالص العزاء سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يسكنه مع السابقين أعلى فراديس الجنان، وأن يرزقه صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

داعين لابنه البار الدكتور طارق وللأسرة الكريمة خالص العزاء وصادق المواساة وندعو الله لهم بالصبر والسلوان.