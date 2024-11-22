تعيين كاهنين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد

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تعيين كاهنين بمطرانية
تعيين كاهنين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد

 


صلى  الانبا تادرس مطران محافظه بورسعيد صباح اليوم الجمعه القداس بكنيسة الانبا بيشوى ببورسعيد الكائنه بميدان المنشيه، حيث أجريت الصلوات الطقسيه لسيامة اثنين من شمامسه الكنيسه فى درجة القسيسيه حسب المعتقدات المسيحيه، وإعلانهما كهنة جدد بمطرانية بورسعيد

و أعلن مطران بورسعيد الأنبا تادرس كلا من 
الشماس مينا مجدى بشرى والذى كان يعمل مديرًا بإحدى الشركات، قسًا باسم  بيشوي للخدمة بكنيسه القديس الانبا بيشوى ببورسعيد،  والشماس المحامى بولا سمير ابو الغيط قسًا باسم يونان كاهنًا عامًا بسكرتارية مطرانية بورسعيد

وأقيمت الصلوات صباحا بحضور لفيف من الشخصيات العامه، والقيادات، وشعب الكنيسه وسط فرحة الشعب القبطى فى بورسعيد،وبعد انتهاء الصلوات  تم  التقاط الصور التذكاريه.

هذا وسوف يتجه الكاهنان الجديدان بعد 
ذلك إلى دير القديس الانبا بيشوى بوادى النطرون لقضاء فترة ٤٠ يومًا حسب النظام المتبع داخل الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه.

جدير بالذكر أنه الانبا تادرس شوف يقوم صباح غدًا السبت أيضا بتعيين كاهن جديد ثالث لتنصيبه قسًا فى كنيسة مارمرقس ببورفؤاد ليكون راعيًا لشعب منطقة مدينة بورفؤاد

ارثوذكسي الأرثوذكسية الأقباط الأرثوذكس الشخصيات العامة كنيسة مارمرقس وادي النطرون

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