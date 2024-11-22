كشف ملابسات اصطدام سيارة شيف شهير بدراجة نارية ووفاة قائدها بالجيزة

حوادث
بوابة الفجر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة "شيف شهير" بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ بتاريخ اليوم 22 الجارى لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وبالإنتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها إصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هاربًا عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هاربًا.

وفى وقت لاحق حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته "طالب سن 16 – لايحمل رخصة قيادة" وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث وفر هاربًا من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له.. وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته وتولت النيابة العامة التحقيق.

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