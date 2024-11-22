برشلونة يحصن نجمه بعقد جديد.. والإعلان الرسمي قريبًا

أفادت تقارير صحفية عن تجديد نادي برشلونة عقد نجمه الدولي الإسباني الشاب، لامين يامال.

برشلونة يحسم ملف تجديد عقد يامال

وكشف برنامج "إلتشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة جدد عقده مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاما.

وأضاف البرنامج: "انتهت الاتفاقية تم بين الطرفين، وسيتم الإعلان عنه بمجرد أن يبلغ يامال السن القانوني 18 عاما. وذلك في يوليو 2025".

وأردف أنه تم توقيع وقع عقدا مدته 6 مواسم، يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.

ويعد يامال أحد الركائز الأساسية في صفوف برشلونة، في الموسمين الحالي والماضي، علما بأنه تم تصعيده للفريق الأول، في أواخر موسم 2023/2022.

وكان اللاعب دور كبير، في تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة يورو 2024، التي أقيمت الصيف الماضي بألمانيا.