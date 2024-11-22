برشلونة يحصن نجمه بعقد جديد.. والإعلان الرسمي قريبًا

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

أفادت تقارير صحفية عن تجديد نادي برشلونة عقد نجمه الدولي الإسباني الشاب، لامين يامال.

برشلونة يحسم ملف تجديد عقد يامال

وكشف برنامج "إلتشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة جدد عقده مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاما.

وأضاف البرنامج: "انتهت الاتفاقية تم بين الطرفين، وسيتم الإعلان عنه بمجرد أن يبلغ يامال السن القانوني 18 عاما. وذلك في يوليو 2025".

وأردف أنه تم توقيع وقع عقدا مدته 6 مواسم، يتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.

txt

برشلونة يقترب من إنهاء صفقة نجم ميلان الإيطالي

txt

برشلونة يقترب من إنهاء صفقة ألمانية قوية

ويعد يامال أحد الركائز الأساسية في صفوف برشلونة، في الموسمين الحالي والماضي، علما بأنه تم تصعيده للفريق الأول، في أواخر موسم 2023/2022.

وكان اللاعب دور كبير، في تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة يورو 2024، التي أقيمت الصيف الماضي بألمانيا.

برشلونة بطولة يورو 2024 لامين يامال نادي برشلونة

مواد متعلقة

رودري يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد

تشيلسي يصدم ريال مدريد بسعر فرنانديز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الآن.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الفيحاء | دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي والفيحاء اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي والفيحاء اليوم في دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الفيحاء بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل.. تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز فى الدورى المصري

عاجل| نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر وصدام إيطاليا ضد ألمانيا

ابن الزوجة الثانية.. تفاصيل جديدة في دهس عامل دليفري على يد نجل الشيف الشربيني