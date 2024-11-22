رسميًا غياب يامال عن مباراة برشلونة القادمة

الفجر الرياضي
يامال
يامال

شهدت الحصة التدريبية الاخيرة للفريق الاسباني اليوم غياب المهاجم لامين يامال، قبل مواجهة سيلتا مساء غد السبت، وبذلك تدل كل المؤشرات على أنه لن يسافر إلى فيجو.

رسميًا غياب يامال عن مباراة برشلونة القادمة 

ويعاني اللاعب من إصابة كاحله الأيمن، التي منعته من اللعب في الجولة الأخيرة من الليجا، قبل فترة التوقف الدولي.

ويعتمد  مدرب برشلونة، هانز فليك، على مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، إذا تحسنت حالة اللاعب، وشارك البولندي بنفس وتيرة زملائه في الفريق، لليوم الثاني على التوالي، بعد غيابه عن الالتزامات الدولية مع منتخبه الوطني، بسبب إصابة في أسفل الظهر.

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وشهد المران عودة المهاجم فيران توريس والمدافع إريك جارسيا، الغائبان عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابات عضلية، للمشاركة في جزء من المران الجماعي.
 

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