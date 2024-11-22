تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 13 سفينة، ليصل إجمالي السفن المتداولة في الميناء إلى 31 سفينة.

 

ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الميناء، بلغت حركة تصدير البضائع العامة 30،093 طنًا، تضمنت 11،135 طنًا من اليوريا، و838 طنًا من الكلينكر، و13،020 طنًا من الجبس المعبأ، و5،100 طن من بضائع متنوعة. أما حركة واردات البضائع العامة، فقد سجلت 37،744 طنًا، شملت 9،960 طنًا من القمح، و3،500 طن من العدس، و16،849 طنًا من الحديد، و3،711 طنًا من الأبلاكاش، و974 طنًا من خشب الزان، و2،750 طنًا من بضائع متنوعة.
 

وفيما يتعلق بالحاويات، أشار البيان إلى تصدير 611 حاوية مكافئة، واستيراد 368 حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 4،825 حاوية ترانزيت.
 

وأوضح البيان أن رصيد صوامع الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 127،255 طنًا، في حين بلغ المخزون في مخازن القطاع الخاص 208،759 طنًا. كما غادر الميناء قطاران محملان بـ 2،395 طنًا من القمح باتجاه صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5،194 شاحنة.

اتجاه استيراد البضائع العامة البضائع الـ 24 ساعة القطاع الخاص الحبوب والغلال الحاويات القطاع القليوبية تصدير البضائع هيئة الميناء صوامع الحبوب رصيد صوامع الحبوب والغلال لقطاع الخاص ماضي

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