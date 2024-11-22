لاعب مانشستر يونايتد يطلب الرحيل

أشارت تقارير صحفية، عن رغبة مهاجم مانشستر يونايتد، جوشوا زيركزي، في العودة إلى الدوري الإيطالي.

زيركزي يريد مغادرة مانشستر يونايتد

وقد انضم زيركزي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2024، قادما من بولونيا، لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه مع الفريق.

ونشرت صحيفة "لا ستامبا" أن زيركزي يرغب بشدة في العودة إلى إيطاليا، بعد 4 أشهر قضاها في مانشستر يونايتد.

وأردفت "عرض أعمال زيركزي، خدمات اللاعب على يوفنتوس، الذي يتولي تدريبه حاليا، مدرب بولونيا السابق تياجو موتا".

ولم يحدد حتى الان إذا كان المهاجم الهولندي سيكون ضمن خطط مدرب مانشستر يونايتد الجديد، روبن أموريم، أم لا.

وقد كشفت بعض التقارير الصحفية سابقة، رغبة أموريم في الاستفادة من خدمات مهاجمه السابق في سبورتنج لشبونة، فيكتور جيوكيريس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.