فرص عمل وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

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قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص"، كائنة بمحافظة القاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات أبرزها (عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبي السفر للخارج – دفتر استلام نقدية - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة – هاتف محمول يحوي دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر استيلاء على أموال أكدت معلومات وتحريات الادارة العامة لتصاريح العمل الاحتيال على المواطنين التحقيقات
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